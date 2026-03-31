5% отстъпка при плащане на местни данъци до края на април

Чете се за: 02:35 мин.
Хиляди души вече платиха данъците си с отстъпка

Гражданите могат да заплатят местните си данъци за 2026 г. с 5% отстъпка при еднократно погасяване на пълния размер на задълженията за данък върху недвижимите имоти и върху превозните средства до 30 април, напомнят от Столична община.

С наближаването на крайния срок всички, които все още не са направили това, могат да проверят размера на дължимото и заплатят съответните суми своевременно.

До момента над 465 000 данъчно задължени лица са се възползвали от отстъпката, като са заплатили задълженията си в пълен размер в рамките на определения срок.

Общият размер на постъпилите средства възлиза на близо 39,7 млн. евро, а предоставената отстъпка е почти 2 млн. евро.

Отстъпката се прилага за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства.

Проверката и плащането могат да се извършат изцяло онлайн, без посещение на място, чрез:

> Личното електронно банкиране;

> Портала на Столична община: https://szp.sofia.bg;

> Портала на Министерството на електронното управление: www.egov.bg.

Достъпът е възможен с ПИН от дирекция „Общински приходи“, ПИК от НАП или НОИ, както и с квалифициран електронен подпис.

Задълженията могат да бъдат заплатени и в клоновете на „Български пощи“, в търговските банки (на каса или чрез мобилно банкиране), както и на гишетата на EasyPay.

Важно е да се има предвид, че от тази година Столична община не изпраща годишни съобщения за дължимите местни данъци и такси. За улеснение на гражданите, за тези, които все още не са заплатили задълженията си, ще бъдат изпратени напомнителни съобщения по пощата.

Сроковете за плащане при разсрочено внасяне остават:

  • Данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства – на две вноски: до 30 юни и до 31 октомври;
  • Такса за битови отпадъци – на четири вноски: до 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

Призовават се гражданите да използват електронните услуги – те спестяват време, улесняват процеса и дават бърз достъп до актуална информация за задълженията, посочват от Столична община.

