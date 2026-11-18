Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 50-годишен мъж, проявил жестокост към котка. Събраните до момента доказателства сочат, че на 14.11.2026 г. около 12,15ч. в кв. „Враждебна“ в гр. София, обвиняемият е проявил жестокост към котка. Той я е удрял с метална тръба, като вследствие на това й е причинено тежко и трайно увреждане - тежка черепно-мозъчна травма и тежка белодробна травма. Деянието е осъществено на публично място по особено мъчителен начин.

По случая се води досъдебно производство. Обвиняемият е осъждан в миналото, но е реабилитиран. С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 18.11.2026 г., наблюдаващият прокурор внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“.