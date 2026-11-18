Софийският районен съд разпореди да бъде спрян достъпът от България до шест интернет сайта, предлагащи инвестиционни или криптоуслуги без необходимия лиценз.

Мярката е по искане на председателя на Комисията за финансов надзор. Тя задължава предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги, да ограничат достъпа до сайтовете и техните поддомейни в срок до 24 часа след публикуването на информацията на интернет страницата на комисията.

Разпорежданията са издадени на основание Закона за пазарите на криптоактиви и Закона за пазарите на финансови инструменти.

От Комисията за финансов надзор призовават потенциалните инвеститори да бъдат особено внимателни към предложения за инвестиции и криптоуслуги от съмнителни сайтове и лица. Съветва хората да проверяват самоличността на лицата, които се свързват с тях, и легитимността на компаниите, преди да предоставят лични данни, достъп до финансови сметки или средства.

При съмнение за измама инвеститорите могат да проверят дали дружеството е лицензирано в публичните регистри на КФН. При съмнение за недобросъвестна или престъпна дейност трябва да прекратят контакта и да сигнализират МВР и комисията.