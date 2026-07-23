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5000 фенове ще дерат гърла за Апоел срещу Лудогорец

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Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
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Израелците се завръщат в европейските клубни турнири след 12-годишна пауза.

5000 фенове ще дерат гърла за Апоел срещу Лудогорец
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Феновете на израелския Апоел Тел Авив буквално се изсипаха и продължават да пристигат в унгарския град Мишколц, за да приветстват своите любимци при завръщането им на европейската сцена от 2104-а година насам. Не по-малко от 5000 фенове ще дойдат, за да подкрепят „червено-белите“ от Тел Авив след по-малко от 24 часа срещу Лудогорец във втория кръг на Лигата на конференциите, пише сайтът на телевизия sport5.co.il.

„За израелска гостуваща публика това са изключителни числа, със сигурност в толкова ранен етап от сезона. Феновете дори планират марш до мача“, пише още медията. Иначе доста страници в социалните мрежи показаха как феновете на тима от Тел Авив вече се забавляват в Унгария. В Апоел се надяват, че подкрепата на публиката и ентусиазмът ще намалят разликите между клубовете, тъй като Лудогорец е отбор с традиции в Европа и значително висок бюджет.

От спортно-техническа гледна точка, добрата новина за треньора Елианив Барда дойде от Даниел Даппа. 18-годишното крило се утвърди през изминалия сезон като основен играч и вече тренира на пълни обороти, преодолял контузия в крака. Шанда Силва и Мор Бускила са единствената въпросителна пред Барда за поста на върха на атаката.

Срещата на израелския тим с Лудогорец е от 21:30 часа на стадиона в Мишколц (Унгария) по решение на УЕФА от съображения за сигурност.

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