Треньорът на Апоел Тел Авив: Лудогорец е на ниво Шампионска лига

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Елианив Барда предупреди, че на неговите футболисти ще бъде много трудно утре от 21:30 часа на стадиона в Мишколц (Унгария), когато ще излязат срещу българския Лудогорец.

Двата състава се срещат в първи мач от втория кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите, но Барда определи българите като отбор „на нивото на Шампионската лига“.

И докато всички в Апоел са в еуфория преди първия мач в Европа от 2014-а година насам, наставникът се опитва да остане спокоен и със здрав разум, посочи той на пресконференцията преди мача.

„Очаквам добър мач, срещу много силен противник - отбор на ниво Шампионска лига. Веднъж бях треньор на Апоел Беер Шева срещу Левски София, така че не мога наистина да анализирам българските отбори, но се готвим за силен противник. Ще се опитаме да дадем най-доброто от себе си“, започна специалистът.

Относно домакинските мачове, Бреда каза: „Разбира се, че бихме били много щастливи, ако можехме да играем у дома, но това е ситуацията и не можем да я променим. Домакини сме на домакински мач. Но съм убеден, че атмосферата ще бъде отлична и ще получим тласък от трибуните“.

Разградчани са с нов треньор – германецът Томас Райс, който е начело на „орлите“ от една десет дни. По този въпрос наставникът на израелците каза: „Трудно е да се анализира такъв противник, с нов треньор. Затова ще се опитаме да се концентрираме върху себе си, върху футбола си, върху добрите си неща. Трябва да се подобрим, за да победим отбор на това ниво“.

В пресконференцията участва и атакуващият полузащитник Омри Алтман, който се радва на огромното фенско присъствие, което постепенно попълва унгарския град. За него и всички в „червено-бяло“ е предизвикателство и емоция да се върнат в Европа след 12 години пауза.

„Не мисля, че в състава има много играчи, които са играли в Европа, така че съм сигурен, че всички са мотивирани и идват да покажат, че сме силни“, каза Алтман и допълни, че имат амбиции и в първенството, където вече гледат и към шампионската титла. „Твърде рано е да се говори за това, но искаме да направим още една крачка напред. Да запазим добрите неща и да подобрим това, което не се справихме добре миналия сезон“.