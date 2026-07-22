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Томас Райс: Голямата цел е влизане в групите на Лигата на конференциите

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Спорт
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Трябва да преминем през трите рунда, сподели треньорът на Лудогорец 24 часа преди да стартира своето участие в турнира.

томас райс голямата цел влизане групите лигата конференциите
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Томас Райс отбеляза, че най-голямата цел на Лудогорец е да си осигури място в групите на Лигата на конференциите. Новият треньор на разградчани коментира отсъствието на Ерик Маркус и Кайо Видал в първия мач от втория квалификационен кръг срещу Апоел Тел Авив. Първият мач ще се състои утре (четвъртък) в Унгария, а германецът разкри на официалната пресконференция къде най-силни са израелците.

"Интересно е, че първият въпрос е за такива футболисти, а имаме какво повече да кажем за играчите, които ще са на терена утре. Аз съм тук от 10 дни и не е толкова лесно да се подготви отбора за новия сезон. Имаме играчи, които се завърнаха от контузии. Също така трябва да мислим как да предпазим тези играчи, но утре е изключително важен мач за продължаване напред. Два мача, които трябва да изиграем. Винаги целта е да имаме добър резултат за втория мач, защото Апоел е добър, силен отбор, но ние сме достатъчно подготвени да играем срещу тях“, започна той.

Попитан дали ще направи корекции в играта и в състава, за да изглеждат „зелените“ по-добре, отколкото през изминалия уикенд срещу Локомотив Пловдив, наставникът каза:

"Имах пет дни да подготвя отбора за мача срещу Локомотив . Трудно е да работим в такава ситуация, но това не е оправдание, това е моето мнение. Нямахме достатъчно време за тренировка. И след мача веднага анализирахме целия мач. И е важно за играчите да видят и да знаят какви бяха причините, поради които им позволихме да имат толкова положения пред нашата врата. Но пък към момента имаме повече видео материал, отколкото тренировки, но мисля, че ден след ден нещата се подобряват и футболистите ще приемат моята философия".

"Ако кажа две седмици, след две седмици пак ще ме питате кога ще видим промяната. Може би се изисква повече време. Може би до паузата за националите в края на септември. Важно е играчите как ще приемат моите разбирания и насоки. Някои играчи се връщат и от контузии, но пък искам на първо място те да усетят моята интензивност на тренировки", обясни специалистът относно участието на българска и европейска сцена.

Треньорът смята, че за българите е минимално предимство това, че израелците няма да играят на своя стадион първия мач от квалификациите.

"Смятам, че за тях ще е по-трудно да играят извън държавата си. Сигурен съм, че Апоел ще даде всичко от себе си, но все пак няма да са пред своите си фенове. Но бъдете сигурни, че сме ги анализирали. Те си имат силните страни. Много са добри на статични положения. Трябва да сме внимателни и да направим всичко най-добро, за да се защитаваме добре. Това е отбор, който харесва да играе, има добра философия и се опитва да създаде пространство и да го използва. Всяка тактика си има силни и слаби страни, трябва да намерим силните за нас".

"Тук сме, за да играем мача и да го спечелим. Знаем, че ще играем много мачове, но целта ни е да спечелим колкото се може повече срещи. Винаги искам да печеля, но не винаги е възможно. Даже е по-хубаво, че ще има мачове. Играчите също харесват повече да играят, отколкото да тренират. Да влезем в груповата фаза е най-голямата цел, но трябва да преминем през трите рунда“, завърши Райс.

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#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ФК Апоел Тел Авив #Томас Райс #ПФК Лудогорец

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