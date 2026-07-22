Идан Нахимас: Лудогорец е фаворит, но това не бива да успокоява никой

Лудогорец e фаворит в съперничеството с Апоел Тел Авив, но това не бива да успокоява никой в отбора, смята израелският защитник на българския отбор Идан Нахмиас. Започващ втория си сезон в Разград, за него този мач е по-специален – от една страна ще излезе срещу свои сънародници, но пък е бивш футболист на Макаби Тел Авив, така че съперничеството с Апоел не му е никак чуждо. Именно той обясни и гледната точка на разградчани преди утрешната среща.

Мачът от втория кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите е с начален час 21:30 часа ще се играе на стадион в Унгария, тъй като поради съображения за сигурност УЕФА насрочва мачовете на израелските отбори на неутрален терен. Главен съдия на двубоя е Алесандро Дудич от Швейцария.

„Щастлив съм да започна втория си сезон в Лудогорец. Надявам се този сезон да е по-добър от предишния. Апоел направи доста промени в състава си в последните години, така че не прилича на отбора, срещу който аз съм играл. Но ние сме Лудогорец и идваме да си играем нашата игра, за да си свършим работата, за която сме дошли“, започна централният бранител пред медиите в Мишколц.

„За израелските отбори – клубните и за националния също така, е много трудно да играят мачовете си на неутрален терен. Голям минус е да се играе извън страната, защото не всички фенове могат да си позволят да присъстват. Но също така това ти дава и голяма амбиция да спечелиш, защото феновете те гледат по телевизията“.

„Сега Апоел е по-добре. Когато аз играех в израелското първенство, те бяха във втора дивизия. Но смениха собственика, а също така и треньорите, играчите и в момента са по-добре“.

„Мисля, че Лудогорец е фаворит в тази двойка, но все пак е футбол и нищо не се знае. Ние идваме тук в Унгария, за да си свършим работата и да продължим“, обясни още бранителят.