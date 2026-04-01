54 години смях: Музеят в Габрово празнува с игри и изложби

Музеят на хумора и сатирата в Габрово отбелязва 54 години от създаването си с цяла програма от събития за малки и големи.

Празникът започва с детско ателие „Безопашата първоаприлска шега“ , предназначено за деца на възраст от 5 до 10 години. От 13:00 до 15:00 часа ще се проведе семейната игра „Шеговито издирване '26“. През целия ден посетителите могат да участват в игри, изложби и различни творчески активности.

Ще бъдат открити и изложби, включително фотоекспозиция с котки и арт проект, който разглежда съвременни обществени теми.

Музеят е създаден на 1 април 1972 година и оттогава се превръща в символ на габровския хумор с мотото „Светът е оцелял, защото се е смял“.

През целия ден входът е свободен, а идеята остава същата – повече усмивки и добро настроение.