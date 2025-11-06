БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как...
Чете се за: 04:00 мин.
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:05 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"6 7" – дума на годината на Dictionary.com

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Фразата "6 7" е избрана за дума на годината от Dictionary.com. Тя придоби огромна популярност през лятото като шега с неясно значение, използвана от деца и тийнейджъри в социалните мрежи.

Всичко започва с рапърска песен, която става популярна в TikTok. Там потребители озвучават видеа на известни спортисти с нея.

Обикновено фразата се комбинира с жест с ръце – обърнати нагоре длани, движещи се последователно. Според Dictionary.com тя означава “горе-долу”. Родители и учители създават свои видеа, опитвайки се да обяснят фразата, а някои от тях се оплакват, че децата не спират да я повтарят.

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
3
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
4
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година
5
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...
Катастрофа между моторист и две коли затрудни движението в центъра на София (СНИМКИ)
6
Катастрофа между моторист и две коли затрудни движението в центъра...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
4
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: По света

Илън Мъск иска да блокира Слънцето
Илън Мъск иска да блокира Слънцето
Извънредно положение във Филипините заради тайфуна "Калмаеги" Извънредно положение във Филипините заради тайфуна "Калмаеги"
Чете се за: 00:22 мин.
Новините 06.11.2025 г. Новините 06.11.2025 г.
Чете се за: 03:32 мин.
Започват снимките на филм за легендарната оперна певица Монсерат Кабайе Започват снимките на филм за легендарната оперна певица Монсерат Кабайе
Чете се за: 01:07 мин.
Задължителна регистрация за маслинови дървета в Гърция Задължителна регистрация за маслинови дървета в Гърция
Чете се за: 00:35 мин.
Нов вид неопрен срещу нападения от акули Нов вид неопрен срещу нападения от акули
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР)
Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си...
Чете се за: 07:00 мин.
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна? Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна?
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Епизод 2 от кризата: Край на събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района Епизод 2 от кризата: Край на събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Желязков и Зеленски разговаряха по телефона - какво си казаха
Чете се за: 00:30 мин.
Политика
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Този бюджет в евро отдавна е подготвен
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Общественият съвет за Националната детска болница хвърли оставка -...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ