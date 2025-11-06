"6 7" – дума на годината на Dictionary.com

Фразата "6 7" е избрана за дума на годината от Dictionary.com. Тя придоби огромна популярност през лятото като шега с неясно значение, използвана от деца и тийнейджъри в социалните мрежи.

Всичко започва с рапърска песен, която става популярна в TikTok. Там потребители озвучават видеа на известни спортисти с нея.

Обикновено фразата се комбинира с жест с ръце – обърнати нагоре длани, движещи се последователно. Според Dictionary.com тя означава “горе-долу”. Родители и учители създават свои видеа, опитвайки се да обяснят фразата, а някои от тях се оплакват, че децата не спират да я повтарят.