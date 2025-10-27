600 състезатели ще се борят за медали на турнира по таекундо „Рамус София къп“

600 състезатели от България, Кипър, Гърция, Израел, Италия, Йордания, Кувейт, Мароко и Румъния ще се борят за медали на дванадесетото издание на Международния турнир по таекундо „Рамус София къп“ на 1 ноември т. г. (събота), който ще се проведе в столичната зала „Асикс Арена“.

И тази година освен турнир в олимпийската дисциплина „Спаринг“, в програмата на „Рамус София къп“ е включен и турнир в дисциплината „Пумсе“ (форма). Състезанието обхваща всички възрастови групи – деца, кадети, юноши и девойки, мъже и жени като то се провежда в чест на Деня на народните будители.

„Международният турнир по таекундо „Рамус София къп“ стартира през 2013 г., когато в България не се организираха много таекуондо състезания. Вече 12 години турнирът утвърждава и популяризира южнокорейското бойно изкуство като винаги се състои в началото на ноември по повод Деня на народните будители“, отбеляза Димитър Михайлов, главен организатор на турнира и вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия).

Входът в събота за всички деца до 12 г. е свободен.

Официалното откриване е в 13:00 часа в събота, на което специален гост ще бъде посланикът на Република Корея в България Н.Пр. Донг-бе Ким. В края на деня ще бъдат наградени най-добрите и ще бъдат определени отборните първенци.