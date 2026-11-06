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Абонамент вместо скъпи машини: нова възможност за стартъпите в Чехия

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Вместо да инвестират в скъпи машини, младите компании плащат абонамент, за да използват професионално оборудване и да разработват продуктите си

ebu абонамент вместо скъпи машини нова възможност стартъпите чехия
Снимка: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP
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Собствениците на стартиращи компании в Чехия откриват нов начин да започнат бизнеса си. Вместо да правят големи инвестиции в скъпи машини, те вече предпочитат да плащат абонамент за ползване на споделени работилници. Те се оказват важна финансова подкрепа за основателите на стартъпи, които разработват физически продукти, и им помагат да реализират бизнес идеите си.

Така споделените работилници и центровете за прототипиране постепенно се разрастват в цяла Чехия. Подобни проекти вече са доказали успеха си в съседните Германия и Австрия, посочват от Асоциацията на малките и средните предприятия и занаятите на Чехия.

Работилницата „Fajna dílna“ в Острава в момента се премества на нов адрес. „Старите помещения вече не отговарят на нуждите ни по отношение на капацитета. Новото място ще бъде и по-практично за работата и преместването на машините“, обяснява директорът на работилницата Габриел Дуда.

„Fajna dílna“ предлага широк спектър от възможности. Освен работилници за дърводелство, керамика, стъклообработване и шиене, посетителите могат да използват 3D принтери и друго специализирано оборудване, за да създават свои изделия.

По думите на Дуда най-честите посетители са предприемачите. „За да започнеш бизнес, ти е необходима машина, но често нямаш средства да си я позволиш“, обяснява той. Всеки, който премине въвеждащо обучение и се абонира за годишно членство, може да използва оборудването на работилницата. Напоследък там идват все повече начинаещи предприемачи, които първо трябва да произвеждат в по-малки количества, преди да инвестират в собствено оборудване.

Според Ленка Кужелова, говорител на Търговската камара, достъпът до машини и технологично оборудване е от решаващо значение за стартиращите компании в производствения сектор. „Преди да излязат на пазара, те често трябва да вложат значителни средства в разработването на продукти, изработването на прототипи и тестването им, без да имат гаранция за бъдещ успех“, уточнява тя.

Затова достъпът до споделени технологии и така наречените центрове за прототипиране е важно условие за развитието на бизнеса им. „Тези центрове дават възможност на стартиращите компании да намалят първоначалните си разходи, преди да направят голяма инвестиция, да проверят качеството на продукта преди началото на реалното производство и да установят дали има пазарно търсене“, допълва Кужелова.

В Чехия постепенно се откриват нови центрове.

В отговор на нарастващия интерес от страна на предприемачите в страната се появяват все повече подобни пространства. Едно от тях е работилницата за прототипиране Makerspace в Усти над Лабем. Според местните ѝ ръководители оборудването с индустриални и полупрофесионални технологии ще позволи създаването на почти всякакви продукти.

„Ако днес някой иска да създаде компания, чиято дейност е свързана с производството на физически продукт, бързо се сблъсква с въпроса къде може да го разработи“, обяснява Валберт Шмирлер, мениджър на Makerspace.

Според него в Чехия все още липсват достатъчно подобни публично достъпни пространства. „В резултат на това тук се създават много по-малко стартъпи в сравнение със страните, в които има такава инфраструктура“, подчертава Шмирлер, като дава за пример съседна Германия.

Според Радек Коофал от Асоциацията на малките и средните предприятия и занаятите на Чехия занаятчиите и малките производители получават по-сериозна подкрепа в Германия и Австрия. „Там търговските камари им предоставят консултации, обучение и ресурси в цялата страна. В Чехия подобна система липсва“, заявява той.

По данни на Европейската комисия през 2025 г. в Чехия са регистрирани 167 стартиращи компании на милион жители при средно 201 за Европейския съюз.

Статията е на Klára Jeřábková, zem (CT), и е публикувана първоначално на 5 ноември 2026 г.

#стартъпи #Чехия #новини в Метрото

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