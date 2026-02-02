БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Административният съд във Варна прекрати дело за мълчалив отказ на ОИК

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
съдът реши
Административният съд във Варна прекрати производството и остави без разглеждане жалбата срещу мълчалив отказ на Общинската избирателна комисия да се произнесе по сигнали за установяване на обстоятелства за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Варна Благомир Коцев.

Сигналите се отнасят до твърдения за неправомерно отсъствие от работното място и незаконосъобразно ползване на отпуск от страна на кмета. В мотивите си съдът посочва, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес за жалбоподателя.

Съдът приема, че в качеството си на подател на сигнал лицето не попада в изрично изброения в Закона за местното самоуправление и местната администрация и в Изборния кодекс кръг от субекти, които имат право да оспорват решенията или отказите на ОИК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от уведомяването на страните.

#мълчалив отказ #ОИК- Варна #съд #Варна

