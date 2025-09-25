АЕЛ Лимасол и Спартак Плевен ще спорят за Купа "Стара Загора"

Кипърският АЕЛ (Лимасол) и Спартак (Плевен) ще излязат във финалната среща на първия четиристранен баскетболен турнир за мъже Купа "Стара Загора". Двубоят ще бъде утре от 19 ч. в зала "Общинска" в Стара Загора.

Днес се изиграха полуфиналните срещи, в които Спартак (Плевен) победи отбора на Шумен с една точка разлика - 75:74. В другия полуфинал домакините от Берое загубиха от АЕЛ с 60:71 и утре ще излязат срещу Шумен в мач за 3/4 място, който е насрочен за 13 ч.

Това ще бъдат последни контролни срещи за българските отбори преди началото на новия сезон в НБЛ, който ще започне на 4 октомври.