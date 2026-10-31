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Ахмед Батаев отпадна от световното по борба след драматична победа и загуба на четвъртфиналите

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Спорт
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Българският национал започна с обрат в последните секунди, но отстъпи на трикратен азиатски шампион. България приключи първенството в Казахстан с три медала

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Българският национал Ахмед Батаев приключи участието си на световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Европейският вицешампион от 2022 година записа една победа и една загуба в категория до 92 килограма в свободния стил, но не успя да продължи битката за медалите.

Батаев започна надпреварата с изключително драматичен успех срещу украинеца Мухаман Алиев. Българският борец демонстрира характер и успя да осъществи обрат в последните секунди на срещата, за да се наложи с минималното 6:5.

На четвъртфиналите обаче националът се изправи срещу един от сериозните претенденти за отличията – иранеца Амир Фирузпур. Трикратният шампион на Азия, който спечели бронзов медал от световното първенство през миналия сезон, се оказа по-силен и постигна победа със 7:4.

Батаев запази шансове за участие в репешажите, но съдбата му зависеше от представянето на иранския състезател в полуфиналите.

Там Фирузпур се изправи срещу настоящия номер едно в света Трент Хидлайн от САЩ. Двамата предложиха оспорвана битка, но американецът успя да спечели с 11:8 и да се класира за финала.

Поражението на иранеца означаваше, че Ахмед Батаев няма да получи възможност да продължи участието си чрез репешажите и окончателно отпадна от надпреварата.

България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала, сред които едно златно и две бронзови отличия.

Най-големият успех за страната ни донесе Семен Новиков, който завоюва световната титла в категория до 87 килограма в класическия стил.

Кирил Милов също се качи на почетната стълбичка, след като спечели бронзов медал в категория до 97 килограма при класиците.

Третото отличие за България беше дело на Биляна Дудова, която заслужи бронза в категория до 62 килограма при жените.

Близо до медалите останаха още трима български представители. Едмонд Назарян в категория до 63 килограма и Стоян Кубатов при 77-килограмовите в класическия стил, както и Шамил Мамедов в категория до 65 килограма в свободния стил, завършиха на крачка от почетната стълбичка.

#Световно първенство по борба в Астана #Ахмед Батаев

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