Ахмед Магамаев загуби битката за бронза на световното в Загреб

Ахмед Магамаев загуби битката за бронзовия медал в категория до 97 килограма в свободния стил на световното първенство по борба в Загреб.

34-годишният представител на България отстъпи в много оспорвана схватка от действащия олимпийски шампион Ахмед Тажудинов, който се бори за Бахрейн, с 10:13.

Магамаев започна турнира с победа срещу молдовеца Раду Лефтер със 7:3, след което обаче отстъпи с 3:6 на Амирали Азарпира. Иранецът стигна до финала на надпреварата в Хърватия и по този начин даде втори шанс за медал на представителя на България.

В репешажите Магамаев записа две поредни победи. Той спечели с 5:3 срещу Ганкуяг Ганбатар от Монголия, след което тушира индиеца Вики Вики само 44 секунди след началото на схватката.

С петото си място Ахмед Магамаев даде и най-добър резултат от българските представители в свободния стил.

Гледайте световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3!