4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Ахмед Магамаев загуби битката за бронза на световното в Загреб

от Константин Джаркин
Спорт
34-годишният представител на България отстъпи на действащия олимпийски шампион Ахмед Тажудинов.

Ахмед Магамаев
Снимка: БФ Борба
Ахмед Магамаев загуби битката за бронзовия медал в категория до 97 килограма в свободния стил на световното първенство по борба в Загреб.

34-годишният представител на България отстъпи в много оспорвана схватка от действащия олимпийски шампион Ахмед Тажудинов, който се бори за Бахрейн, с 10:13.

Магамаев започна турнира с победа срещу молдовеца Раду Лефтер със 7:3, след което обаче отстъпи с 3:6 на Амирали Азарпира. Иранецът стигна до финала на надпреварата в Хърватия и по този начин даде втори шанс за медал на представителя на България.

В репешажите Магамаев записа две поредни победи. Той спечели с 5:3 срещу Ганкуяг Ганбатар от Монголия, след което тушира индиеца Вики Вики само 44 секунди след началото на схватката.

С петото си място Ахмед Магамаев даде и най-добър резултат от българските представители в свободния стил.

Гледайте световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3!

НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
Гледайте битките за отличията от 14 до 21 септември от 19:00 ч.
Чете се за: 03:12 мин.
#световно първенство по борба в Загреб 2025 г. # Ахмед Магамаев

НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
Ахмед Магамаев ще спори за бронза на световното в Загреб Ахмед Магамаев ще спори за бронза на световното в Загреб
Чете се за: 01:50 мин.
Биляна Дудова: На световното първенство ще се боря за Стефан Николов Биляна Дудова: На световното първенство ще се боря за Стефан Николов
Чете се за: 01:22 мин.
Българската борба загуби Стефан Николов Българската борба загуби Стефан Николов
Чете се за: 01:30 мин.
Ахмед Магамаев продължава на репешаж на световното първенство по борба, Микяй Наим отпадна Ахмед Магамаев продължава на репешаж на световното първенство по борба, Микяй Наим отпадна
Чете се за: 02:05 мин.
Без българско участие в първата вечерна сесия на световното по борба Без българско участие в първата вечерна сесия на световното по борба
Чете се за: 02:05 мин.

Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по водите?
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
