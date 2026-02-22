Айлин Гу защити титлата си в дисциплината халфпайп и стана най-титулуваната жена в ските-свободен стил на олимпийски игри

Китайката Айлин Гу защити титлата си в ските-свободен стил в дисциплината халфпайп, като по този начин стана най-титулуваният скиор в свободния стил с шест медала в историята на Олимпийските игри. Състезанието в Ливиньо бе преместено от събота за неделя заради обилните снеговалежи.

Сънародничката на Гу Фангуей Ли спечели сребърен медал в дисциплината, а бронзът остана за Зои Аткин от Великобритания.

След разочароващ първи манш Гу направи страхотно представяне във втория и третия и с топ резултат от 94.75 точки спечели титлата. Тя добави златото към сребърните медали, които спечели в дисциплината "биг еър" и в слоупстайла. Айлин Гу има и два златни медали и един сребърен от Игрите н Пекин. С най-много отличия при мъжете е канадецът Микаел Кингсбъри.

Ли остана втора, като постигна 93 точки от третия си опит. Британката Аткин, която е световна шампионка и също е родена в САЩ, постигна върховите за себе си 92.50 в третия манш.