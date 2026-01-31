Айнтрахт Франкфурт назначи Алберт Риера за старши треньор

Айнтрахт Франкфурт официално обяви назначението на Алберт Риера за нов старши треньор на отбора. 43-годишният испански специалист подписа договор до лятото на 2028 година и заменя Дино Топмьолер, с когото клубът се раздели на 18 януари.

Риера ще започне работа начело на орлите от понеделник, след като по собствено желание изведе за последен път досегашния си отбор Целье в дербито на словенското първенство срещу Марибор в неделя.

Назначението идва в момент, в който Айнтрахт се намира в труден период и заема осмото място в класирането на Бундеслигата с 27 точки, на границата на местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. Сред спряганите имена за треньорския пост във Франкфурт бяха още Шаби Алонсо и бившият наставник на Борусия Дортмунд Един Терзич.

Като футболист Алберт Риера натрупа сериозен опит на най-високо ниво, след като носи екипите на Ливърпул, Манчестър Сити, Олимпиакос, Галатасарай и други водещи европейски клубове.

Треньорската му кариера е тясно свързана със Словения. Начело на Олимпия Любляна той постигна дубъл още в първия си сезон 2022/2023, а с Целие, който води за втори път, спечели националната купа през миналия сезон. Риера има и кратък престой във френския Бордо в Лига 2, преди клубът да изпадне във финансов колапс и да бъде изваден от професионалния футбол.