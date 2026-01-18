Айнтрахт Франкфурт уволни Дино Топмьолер

Айнтрахт Франкфурт освободи старши треньора Дино Топмьолер, съобщават германските медии Sky и Bild. Клубът от Бундеслигата все още не е публикувал официално изявление, уточнява агенция DPA.

Решението идва след равенството 3:3 срещу Вердер Бремен в петъчния мач от първенството. Спортният директор Маркус Кроше проведе среща с Надзорния съвет на клуба, за да обсъдят бъдещето на треньора.

Топмьолер пое Франкфурт през лятото на 2023 година и миналия сезон успя да изведе тима до участие в Шампионската лига, представяйки атрактивен и атакуващ футбол.

През настоящата кампания обаче отборът не успя да надгради представянето си и в 18 кръга от първенството вече е допуснал 39 гола, което вероятно е причина за смяната на треньора.