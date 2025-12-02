Академията за мода връчи наградите „Златна игла“ за 31-ви път

Академията за мода раздаде 31-вите си награди „Златна игла“. Церемонията се откри с гала ревю-спектакъл.



„Дизайнер на годината“ годината стана Николета Фархат. Наградата за цялостен принос отиде при Нели Колева. Имаше и награди, които се раздават за първи път, като изгряваща звезда, като статуетката грабна Ивет Бианки.

Проф. Любомир Стойков - журналист и моден експерт: "31 години наистина са един много сериозен отрязък от времето. Това е общност на арт и лайфстайл журналисти, които всяка година предлагат своите номинации. Това е гласът на Академията за мода, гласът на българската моднажуралистика. Ние се стремим тъкмо да насърчаваме иновативността, оригиналността."

Ивет Бианки - победител в категория "Изгряваща звезда": "За мен тези награди са важни, за да мога да виждам сама за себе си, че цялата работа, която вкарвам в моя бранд и в изкуството, което създавам си заслужава."