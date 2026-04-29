Акция в автоморга в Перник: Иззеха части с предполагаем престъпен произход

При специализирана полицейска операция в автоморга в Перник са открити и иззети множество автомобилни части и вещи, за които има данни, че са свързани с престъпления, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Перник.

Акцията е проведена от служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност". Проверен е пункт за разкомплектоване на автомобили в промишлената зона на града, стопанисван от 52-годишен мъж от столицата, известен на органите на МВР и осъждан. От обекта са иззети цифрово записващо устройство, пет броя автомобилни двигателя, ключове за различни марки моторни превозни средства, както и множество части и вещи с предполагаем престъпен произход.

От полицията поясниха, че е извършен оглед от разследващ полицай. Предстои назначаването на експертизи по образуваното досъдебно производство. Уведомена е прокуратурата, работата по случая продължава.