Актьорът Антъни Хопкинс ще издаде мемоари, озаглавени "We Did OK, Kid", тази есен, предаде Асошиейтед прес. Вдъхновение за заглавието актьорът взима от снимка от детството. Книгата ще бъде публикувана на 4 ноември от издателство "Съмит букс"

"Има една снимка, която пазя в телефона си - с баща ми на плажа, когато бях дете. И често казвам на малкото момче от снимката: "Справихме се, момче", казва носителят на "Оскар" в изявление, разпространено от издателството. "Чудя се как едно момче от Уелс, син на хлебар, е стигнало дотук. Целият ми живот е една голяма загадка. Тази книга е моята история".

87-годишният Хопкинс е известен с филми като "Мълчанието на агнетата", "Добрият баща", "Остатъкът от деня" и "Да срещнеш Джо Блек". Според издателството той разказва за детството си в Уелс, сценичната си кариера и личните си борби, включително как пиенето е унищожило първия му брак и как е останал трезвен в продължение на почти половин век.

"Той постоянно се бори с желанието си да преминава през живота сам и да избягва връзките от страх да не бъде наранен, подобно на мъжете в семейството му. С годините се занимава с въпроси за смъртта, подготвяйки се да открие това, което баща му нарича Голямата тайна", гласи част от съобщението на издателството.

"Със специална колекция от лични снимки, "We Did OK, Kid" е сурова и страстна книга на една сложна, емблематична личност, която вдъхновява публиката със забележителни роли повече от 60 години".

