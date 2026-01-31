БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Алавес спечели гостуването си на Еспаньол след обрат

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Снимка: БГНЕС
Алавес постигна важна победа над Еспаньол с 2:1 като гост в мач от 22-ия кръг на испанската Ла Лига.

Роберто Фернандес откри за каталунците в 15-та минута, преди Антонио Бланко да изравни за гостите. В 71-та минута Лукас Бойе донесе трите точки за Алавес.

В подреждането Алавес е десети с 25 точки, а Еспаньол остава пети с 34 пункта.

В следващите си мачове каталунците гостуват на Виляреал, а тимът от Витория има две домакинства - на Реал Сосиедад в четвъртфиналите за Купата на Краля и на Хетафе за първенство

