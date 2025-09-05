Алберт Попов тренира на глетчера Саас Фее в Швейцария

Най-добрият български скиор Алберт Попов и неговият екип воден от Ивайло Борисов продължават тренировките на сняг на глетчера Саас Фее в Швейцария, съобщиха от Българската федерация по ски.

Подготвителният лагер ще продължи до 20 септември. Алберт тренира усърдно за новия олимпийски сезон. За Попов това ще е трето поредно участието на Зимни олимпийски игри. Освен на игрите в Милано и Кортина най-добрият български алпиец ще стартира и в 12-те слалома за Световната купа, като първият от тях е на 16 ноември в Леви (Финландия).