Алберт Попов тренира на глетчера Саас Фее в Швейцария

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Подготвителният лагер на българина ще продължи до 20 септември.

Алберт Попов тренира на глетчера Саас Фее в Швейцария
Снимка: Българска федерация по ски
Най-добрият български скиор Алберт Попов и неговият екип воден от Ивайло Борисов продължават тренировките на сняг на глетчера Саас Фее в Швейцария, съобщиха от Българската федерация по ски.

Подготвителният лагер ще продължи до 20 септември. Алберт тренира усърдно за новия олимпийски сезон. За Попов това ще е трето поредно участието на Зимни олимпийски игри. Освен на игрите в Милано и Кортина най-добрият български алпиец ще стартира и в 12-те слалома за Световната купа, като първият от тях е на 16 ноември в Леви (Финландия).

#Алберт Попов

