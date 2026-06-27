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Алехандро Давидович Фокина спечели първа титла в кариерата си

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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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Испанецът спечели турнира на трева в Майорка.

Алехандро Давидович Фокина
Снимка: БГНЕС
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Представителят на домакините Алехандро Давидович Фокина спечели титлата на турнира по тенис на трева от сериите АТР 250 в Майорка (Испания) с награден фонд 612 620 евро.

Вторият поставен в схемата испанец победи пред родна публика Итън Куин (САЩ) със 7:6(4), 6:3, за да завоюва първи трофей в кариерата си след шест участия на финали на АТР.

„Чувството е невероятно да имаш първата титла след пет финала. Днес беше много трудна битка, той игра невероятно. В тайбрека положих много усилия. Накрая знаех, че трофея трябва да е мой, в Испания, у дома. Трябва да е мой и се постарах много“, каза Давидович Фокина.

След като наниза шестия си ас в мача, за да запечата победата си, той спокойно отиде до мрежата, за да се ръкува, без да показва никакви емоции. След това шампионът се върна на корта, за да отпразнува специалния си момент.

В първия сет двамата си размениха по един пробив, но в тайбрека испанецът поведе с 5:3 и след 7:4 взе аванс в резултата. Във втората част той взе подаването на съперника си в шестия гейм, което му беше достатъчно, за да затвори мача.

„Публиката беше невероятна. Днес усетих любовта им. Сто процента титлата е за тях, за испанския народ, който ме подкрепяше през цялото време миналата и тази година. Много съм щастлив от представянето си днес и нямам думи, с които да опиша това чувство в момента“, добави шампионът.

На четвъртфиналите испанецът отстрани първата ракета на България Григор Димитров.

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Българинът отстъпи в два сета пред Алехандро Давидович Фокина.
Чете се за: 01:05 мин.
#Алехандро Давидович Фокина

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