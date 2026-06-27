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Шест мача, които не бива да пропускате в първия кръг на Уимбълдън при мъжете

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 06:22 мин.
Спорт
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Турнирът от Големия шлем започва в понеделник.

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Шест от най-интригуващите двубои в първия кръг на при мъжете на Уимбълдън 2026, които заслужават вашето внимание.

Тейлър Фриц – Джак Дрейпър

Двамата тенисисти, известни с мощния си сервис, вече имат интересна история на тревни кортове. През 2022 година на турнира в Куинс Джак Дрейпър поднесе голяма изненада, елиминирайки поставения Тейлър Фриц. По онова време това беше най-значимата победа в кариерата на младия британец.

До момента двамата са се срещали пет пъти, като Дрейпър води с 3:2 победи. И двамата обаче имаха здравословни проблеми преди началото на Уимбълдън.

Британецът се завърна в Тура едва тази седмица в Ийстбърн след отсъствие от април заради контузия в коляното и вече показа, че се чувства отлично на трева. Допълнителен интерес предизвиква фактът, че в неговия щаб вече е двукратният шампион от Уимбълдън Анди Мъри.

Фриц, който достигна до полуфиналите миналата година, също премина през труден период заради травми по време на сезона на клей. Американецът се отказа в последния момент от участие в Ийстбърн като предпазна мярка, въпреки че е четирикратен шампион на турнира. По-рано този месец той игра финали в Щутгарт и Хале, но загуби и двата.

Стан Вавринка – Матео Беретини

Когато Стан Вавринка дебютира на Уимбълдън през 2005 година, настоящият шампион Яник Синер беше едва на три години. Сезон 2026 обаче ще бъде последният в кариерата на 41-годишния швейцарец, който ще участва за 19-и и последен път в Лондон.

Трикратният шампион от Големия шлем винаги е бил любимец на публиката, а най-доброто му представяне на Уимбълдън са двата четвъртфинала. От другата страна на мрежата ще бъде Матео Беретини, който достигна до финала през 2021 година.

След този успех кариерата на италианеца беше белязана от редица контузии, като последната – травма в бедрото, го принуди да се откаже по време на четвъртфинала на "Ролан Гарос".

Марин Чилич – Даниил Медведев

Двамата тенисисти с ръст от 198 сантиметра имат незабравими моменти на тревата в Лондон, но и разочарования.

Марин Чилич игра финал през 2017 година, но тогава се изправи срещу вдъхновения Роджър Федерер. След това хърватинът е записал едва седем победи на Уимбълдън.

Даниил Медведев, от своя страна, достигна до два поредни полуфинала през 2023 и 2024 година, но миналата година отпадна още в първия кръг.

Двамата вече премериха сили на трева този сезон. Медведев спечели с 6:2, 3:6, 6:1 в Хертогенбош, където впоследствие стигна до полуфиналите.

Каспер Рууд – Хуберт Хуркач

Едва ли някой победител е изглеждал толкова смутен след успеха си, колкото Хуберт Хуркач, когато през 2021 година сложи край на кариерата на Роджър Федерер на Уимбълдън, побеждавайки го на четвъртфиналите.

Макар да е едва №95 в световната ранглиста, полякът може да бъде определен като фаворит в този двубой. Неговият агресивен стил със сервис и излизания на мрежата е отлично пригоден за тревната настилка.

Поставеният под №11 Каспер Рууд така и не успява да разгърне потенциала си на трева. В петте си участия на Уимбълдън норвежецът нито веднъж не е преминавал втория кръг.

Танаси Кокинакис – Александър Бублик

Трябва да се върнем осем години назад, за да открием единствения досега двубой между Танаси Кокинакис и Александър Бублик. Тогава австралиецът излезе победител.

След операция на гръдния мускул през миналата година Кокинакис постепенно се завърна в професионалния тенис, първо на клей, а след това и на трева. На "Ролан Гарос" той осъществи впечатляващ обрат срещу Теренс Атман, но във втория кръг тялото му отново не издържа.

Когато е във форма, австралиецът е способен да затрудни всеки от водещите тенисисти, а десетият поставен Александър Бублик определено попада в тази категория.

Александър Блокс – Александър Зверев

Александър Зверев и Александър Блокс започват да се превръщат в добре познати съперници, макар че досега белгиецът неизменно е губил. През този сезон двамата се срещнаха в Мадрид и Рим, а победител и в двата случая беше германецът.

Пътят им на Ролан Гарос тази година беше коренно различен. Докато Зверев най-накрая спечели първата си титла от Големия шлем, Блокс получи контузия в глезена след подхлъзване по време на тренировка.

Оттогава белгиецът не е играл официален мач и дори се отказа от участие в Куинс. Ако обаче е напълно възстановен, 21-годишният тенисист може да се окаже сериозно препятствие за Зверев, който достигна до полуфиналите в Хале при единственото си участие след триумфа в Париж.

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