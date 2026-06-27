Шест мача, които не бива да пропускате в първия кръг на Уимбълдън при жените

Жребият за Уимбълдън 2026 вече е изтеглен, а ето и шест от най-интересните двубои в първия кръг на турнира при жените.

Серина Уилямс – Мая Джойнт

Целият тенис свят очакваше с нетърпение едно име при жребия – Серина Уилямс. Носителката на 23 титли от Големия шлем се завръща на сингъл след близо четиригодишно отсъствие, а първата ѝ съперничка ще бъде младата австралийка Мая Джойнт.

Получилата „уайлд кард“ Серина разполага с безценния си опит и аурата на една от най-великите тенисистки в историята, но големият въпрос е как седемкратната шампионка на Уимбълдън ще се представи на 44-годишна възраст. Без съмнение това е двубоят, който всички искат да гледат.

Мая Джойнт също имаше труден сезон, белязан от контузии, но 53-ата в световната ранглиста вече доказа качествата си на трева, след като триумфира на турнира в Ийстбърн миналото лято.

Барбора Крейчикова – Хана Клугман

По-рано този месец местната надежда Хана Клугман постигна първата си победа в основната схема на турнир от WTA, след като победи сънародничката си Хариет Дарт с 6:2, 6:4 в Нотингам.

В следващия кръг 17-годишната британка отстъпи пред поставената под №4 Мари Бузкова с 5:7, 2:6, но със сигурност пристига на Уимбълдън с голяма доза самочувствие. Сега обаче я очаква сериозно предизвикателство.

Шампионката от Уимбълдън през 2024 година Барбора Крейчикова е тенисистка, която трудно изпуска инициативата, когато намери своя ритъм. Ако обаче Клугман успее да използва подкрепата на публиката и да започне силно, двубоят има всички предпоставки да предложи зрелище.

Тейлър Таунсенд – Ига Швьонтек

Действащата шампионка Ига Швьонтек няма да има лесен старт срещу една от най-добрите специалистки на двойки – Тейлър Таунсенд. Двете никога не са се срещали досега, което прави двубоя още по-интересен. Очаква се американката често да атакува мрежата, а характерната ѝ игра с лява ръка може да създаде сериозни проблеми на полякинята.

По-рано тази седмица Швьонтек загуби в три сета от Ема Наваро още в първия си мач в Бад Хомбург – резултат, който може да даде идеи на Таунсенд как да поднесе една от големите изненади срещу шесткратната шампионка от Големия шлем.

Ашлин Крюгер – Дона Векич

Това е сблъсък между две тенисистки, които се намират в отлична форма. Опитната хърватка Дона Векич пристига в Лондон, след като спечели престижната титла в Куинс Клъб.

Преди по-малко от две седмици №33 в света победи Ема Радукану с 6:0, 7:6 (6) във финала и заслужено триумфира в британската столица.

Американката Ашлин Крюгер също има основания за оптимизъм. 22-годишната тенисистка достигна до полуфиналите в Бирмингам, а след това записа пет поредни победи и спечели титлата на турнира от категория 125 в Илкли.

Магда Линет – Мира Андреева

Мира Андреева започва участието си на Уимбълдън като новата шампионка от "Ролан Гарос". След триумфа в Париж всички ще следят с интерес как петата в световната ранглиста ще се адаптира към тревната настилка и дали ще успее да пренесе победния си ритъм и в Лондон.

Още първият ѝ мач обаче няма да бъде лесен. Срещу нея ще застане Магда Линет, която е №58 в света и три пъти е достигала до третия кръг на Уимбълдън. Андреева все пак има предимство в преките двубои – три победи срещу една загуба.

Ема Наваро – Паула Бадоса

Последният от най-интригуващите мачове противопоставя две тенисистки, които постепенно възвръщат най-добрата си форма на тревни кортове. Ема Наваро надгради финала си в Нотингам с достигане до четвъртфиналите в Бад Хомбург.

Паула Бадоса, която се възстановява от травма в крака, също показа отлична игра на трева. Испанката обърна поставената под №5 Коко Гоф в Берлин и достигна до четвъртфиналите.

Предимството в преките сблъсъци е на страната на Бадоса, която води с 2:1 победи. Последният им мач беше именно на трева в Берлин миналото лято, когато испанката се наложи със 7:6 (2), 6:3.