Мухова загря за Уимбълдън с титла

Каролина Мухова спечели турнира по тенис на тревна настилка от сериите WTA 500 в Бад Хомбург (Германия) след отказване на бившата номер 1 в света Наоми Осака (Япония).

Чехкинята водеше с 6:1, 1:0 след 46 минути игра, когато съперничката ѝ се оттегли от мача заради физически проблем. Осака се възползва от медицински таймаут още при изоставане 0:3 в първия сет, след като почувства болка в десния крак.

Така 29-годишната чехкиня, която игра като поставена под номер 4 в схемата, триумфира за трети път в турнир от сериите на WTA и за втори път през тази година след победата в Доха през февруари. Това е и първи триум за Мухова на трева в първия ѝ финал на тази настилка в нейната кариера.

Контузията поставя участието на носителката на четири титли от Големия шлем Наоми Осака на Уимбълдън под въпрос, където тя трябва да започне срещу Елса Жакмо (Франция) в първия кръг през следващата седмица.