Алекс Грозданов и Люблин спечелиха Суперкупата на Полша

Капитанът на българския национален отбор Алекс Грозданов и неговият отбор Богданка ЛУК (Люблин) спечелиха историческа Суперкупа на Полша. Възпитаниците на Стефан Антига победиха Ястжембски Венгел с 3:1 (28:26, 25:27, 25:16, 27:25) гейма в зала "Сподек Арена" в Катовице.

Двубоят продължи 146 минути. Отборът спечели първия си трофей за сезона.

Алекс Грозданов отбеляза 12 точки (5 блокади). Звездата Уилфредо Леон се отчете с 27 точки (4 аса, 1 блокада) и бе отличен за MVP.

За съперника Николас Шершен завърши с 22 точки (1 ас, 1 блокада).