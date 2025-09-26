Алекс Николов отново недостижим на върха при топреализаторите на волейболния Мондиал

Александър Николов отново оглави класациите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Той бе с основен принос България да победи тима на САЩ и да се класира за полуфиналите на шампионата.

Националът си върна лидерството при топреализаторите, като продължава да бъде и №1 при нападателите.

Алекс Николов има 119 точки (8 аса, 5 блокади) и е едноличен първенец при най-резултатните състезатели. Топ 3 допълват Фере Режер (Белгия) и Али Хаджипур (Иран) - съответно със 106 (4 аса, 9 блокади) и 94 точки (2 аса, 12 блокади).

При нападателите Алекс Николов е първи със 106 точки (ефективност 51,46%). След него в подреждането са Фере Режер и Али Хаджипур съответно с по 93 и 80 точки.

При блокировачите Алекс Грозданов е втори с 13 точки (средно 2,60 на гейм). Със същия актив е Петери Тийнисма от Финландия (средно 3,25 на гейм). Първенец е Ян Кожамерник от Словения с 15 точки (средно 3,75 блокади).

При изпълнителите на сервис Симеон Николов заема четвърто място с 10 аса средно на мач. Лидер е американецът Габи Гарсия от САЩ със 17 аса (средно 3,40 на среща).

При разпределителите Симеон Николов е трети със 161 успешни подавания (средно 32,20 на мач). Първи е Аршиа Бенежад с 222 подавания (средно 44,40 на мач). Втори е американският национал Мика Кристенсън - със 191 (средно 38,20 на мач).

При защитниците Дамян Колев е седми. Лидер е белгиецът Горик Лантсогт, следван от Беркай Байрактар (Турция).

При посрещачите Дамян Колев е шести. Първенец е финландецът Лука Мартила, втори и трети са съответно Лусиано Палонски (Аржентина) и Мортеза Шарифи (Иран).