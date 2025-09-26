Алекс Николов отново недостижим на върха при топреализаторите на волейболния Мондиал

Волейболният национал има до момента 119 точки на сметката си. Николов записа 29 точки при успеха над САЩ на четвъртфиналите вчера.
Александър Николов отново оглави класациите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Той бе с основен принос България да победи тима на САЩ и да се класира за полуфиналите на шампионата.
Националът си върна лидерството при топреализаторите, като продължава да бъде и №1 при нападателите.
Алекс Николов има 119 точки (8 аса, 5 блокади) и е едноличен първенец при най-резултатните състезатели. Топ 3 допълват Фере Режер (Белгия) и Али Хаджипур (Иран) - съответно със 106 (4 аса, 9 блокади) и 94 точки (2 аса, 12 блокади).
При нападателите Алекс Николов е първи със 106 точки (ефективност 51,46%). След него в подреждането са Фере Режер и Али Хаджипур съответно с по 93 и 80 точки.
При блокировачите Алекс Грозданов е втори с 13 точки (средно 2,60 на гейм). Със същия актив е Петери Тийнисма от Финландия (средно 3,25 на гейм). Първенец е Ян Кожамерник от Словения с 15 точки (средно 3,75 блокади).
При изпълнителите на сервис Симеон Николов заема четвърто място с 10 аса средно на мач. Лидер е американецът Габи Гарсия от САЩ със 17 аса (средно 3,40 на среща).
При разпределителите Симеон Николов е трети със 161 успешни подавания (средно 32,20 на мач). Първи е Аршиа Бенежад с 222 подавания (средно 44,40 на мач). Втори е американският национал Мика Кристенсън - със 191 (средно 38,20 на мач).
При защитниците Дамян Колев е седми. Лидер е белгиецът Горик Лантсогт, следван от Беркай Байрактар (Турция).
При посрещачите Дамян Колев е шести. Първенец е финландецът Лука Мартила, втори и трети са съответно Лусиано Палонски (Аржентина) и Мортеза Шарифи (Иран).