БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алекс Николов отново недостижим на върха при топреализаторите на волейболния Мондиал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Волейболният национал има до момента 119 точки на сметката си. Николов записа 29 точки при успеха над САЩ на четвъртфиналите вчера.

световно първенство волейбол сащ българия галерия
Снимка: БТА
Слушай новината

Александър Николов отново оглави класациите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Той бе с основен принос България да победи тима на САЩ и да се класира за полуфиналите на шампионата.

Националът си върна лидерството при топреализаторите, като продължава да бъде и №1 при нападателите.

Алекс Николов има 119 точки (8 аса, 5 блокади) и е едноличен първенец при най-резултатните състезатели. Топ 3 допълват Фере Режер (Белгия) и Али Хаджипур (Иран) - съответно със 106 (4 аса, 9 блокади) и 94 точки (2 аса, 12 блокади).

При нападателите Алекс Николов е първи със 106 точки (ефективност 51,46%). След него в подреждането са Фере Режер и Али Хаджипур съответно с по 93 и 80 точки.

При блокировачите Алекс Грозданов е втори с 13 точки (средно 2,60 на гейм). Със същия актив е Петери Тийнисма от Финландия (средно 3,25 на гейм). Първенец е Ян Кожамерник от Словения с 15 точки (средно 3,75 блокади).

При изпълнителите на сервис Симеон Николов заема четвърто място с 10 аса средно на мач. Лидер е американецът Габи Гарсия от САЩ със 17 аса (средно 3,40 на среща).

При разпределителите Симеон Николов е трети със 161 успешни подавания (средно 32,20 на мач). Първи е Аршиа Бенежад с 222 подавания (средно 44,40 на мач). Втори е американският национал Мика Кристенсън - със 191 (средно 38,20 на мач).

При защитниците Дамян Колев е седми. Лидер е белгиецът Горик Лантсогт, следван от Беркай Байрактар (Турция).

При посрещачите Дамян Колев е шести. Първенец е финландецът Лука Мартила, втори и трети са съответно Лусиано Палонски (Аржентина) и Мортеза Шарифи (Иран).

Свързани статии:

България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
Вторият полуфинал между Полша и Италия и ще започне от 14:30 часа...
Чете се за: 00:50 мин.
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини подчини САЩ в мач, в който...
Чете се за: 04:22 мин.
#Алекс Николов #Александър Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
1
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
2
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия...
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
3
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила...
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
4
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия...
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
5
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора...
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат
6
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Национални отбори

След години в миманса – намери ли българският волейбол своя италиански ключ към успеха?
След години в миманса – намери ли българският волейбол своя италиански ключ към успеха?
Александър Николов: Браво на моите съотборници, които ме извадиха от калта Александър Николов: Браво на моите съотборници, които ме извадиха от калта
Чете се за: 02:07 мин.
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
6306
Чете се за: 00:50 мин.
Карч Кирали: България е отбор, за който тепърва ще се говори Карч Кирали: България е отбор, за който тепърва ще се говори
Чете се за: 01:12 мин.
Джанлоренцо Бленджини: През целия период вървим напред крачка по крачка Джанлоренцо Бленджини: През целия период вървим напред крачка по крачка
Чете се за: 01:27 мин.
Весела Лечева: Велика победа! България показа световна класа и продължава да мечтае Весела Лечева: Велика победа! България показа световна класа и продължава да мечтае
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР) Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ