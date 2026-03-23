начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Aлекс Петков отпадна от националния отбор заради контузия, Теодор Иванов попълва групата на мъжете

Иванов ще отпътува с първия тим за Индонезия за турнира FIFA Series 2026. Първата среща на България е на 27 март със Соломоновите острови и ще бъде излъчена пряко по БНТ 3.

Защитникът на гръцкия Кифисия и националния отбор Алекс Петков отпада от състава на България заради травма (пубалгия), стана ясно по-рано днес след направените му от медицинския щаб на “трикольорите” прегледи. Така той става четвъртият играч в предварителния списък на селекционера Александър Димитров, който няма да пътува с тима довечера за Индонезия. Преди него стана ясно, че излизат от плановете на треньора втория капитан Илия Груев-младши и Лукас Петков поради лични причини, както и Кристиан Димитров от Левски (Сф) заради травма.

На мястото на Петков, който е получил контузията по време на снощния шампионатен мач на своя тим в гръцкото първенство срещу АЕК Атина, селекционерът Александър Димитров повика защитника на ЦСКА и младежкия тим на България U21 Теодор Иванов. Така Иванов ще отпътува с първия тим за Индонезия за турнира FIFA Series 2026. Първата среща на България е на 27 март със Соломоновите острови, и ще бъде излъчена пряко по БНТ 3.

Мястото на Иванов в младежката селекция пък ще заеме футболистът на Септември Кубрат Йонашчъ, който получи повиквателна от селекционера на България U21 Тодор Янчев за предстоящите европейски квалификации с Гибралтар и Азербайджан. Тимът на Янчев най-напред ще пътува до Гибралтар, а след това приема азерите в Пловдив.

