Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 01:40 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Алекс Сандро и Жоелинтон отпаднаха от състава на Бразилия

от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Карло Анчелоти повика Жеан Лукас от Баия за останалите квалификационни мачове.

Карло Анчелоти
Снимка: БГНЕС
Селекционерът на националния отбор по футбол на Бразилия Карлос Анчелоти няма да може да разчита на двама от основните си играчи за предстоящите световни квалификации. Заради травми от състава на „Селесао“ отпадат опитният ляв краен защитник Алекс Сандро и халфът на Нюкасъл Жоелинтон.

Последният получи контузия по време на загубата на Нюкасъл с 2:3 от Ливърпул във Висшата лига. 29-годишният бразилец напусна терена видимо разстроен през второто полувреме на срещата в понеделник, а мениджърът Еди Хау потвърди, че контузията е сериозна.

„Честно казано, нещата не изглеждат добре", каза Хау.

Карло Анчелоти повика Жеан Лукас от Баия за останалите квалификационни мачове.

Бразилия ще се изправи срещу Чили на стадион „Маракана" на 4 септември, преди да пътува до Боливия за последния си квалификационен двубой пет дни по-късно.

