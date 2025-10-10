Александър Александров: Два медала е добре, но като цяло можехме да се представим и по-силно

Националният ни отбор по бокс за младежи и девойки се завръща днес с два медала от свропейското първенство в Острава, Чехия.

Под наставленията на Александър Александров и Фикрет Ереджебов нашите таланти спечелиха бронзови отличия. В категория до 54 килограма Христеа Нинова се класира на трето място, като същата позиция зае и Стоян Петров при най-тежките (+90 кг).