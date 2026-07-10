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Александър Донски отпадна на двойки на турнир от сериите "Чалънджър"

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Поражение за българския тенисист в Румъния.

александър донски класира финала двойки тенис турнира сериите чалънджър брага
Снимка: БТА
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Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Яш (Румъния) с награден фонд 160 680 евро.

27-годишният българин и партньорът му Сидхант Бантия (Индия), които са поставени под №1, отстъпиха пред шведите Ерик Гревелиус и Адам Хейнонен с 5:7, 2:6 за 74 минути.

Двата дуета си размениха по два пробива в началото на първия сет, след което Донски и Бантия поведоха с 5:4, но загубиха следващите три гейма, а с това и частта. Във втория сет те изостанаха с 1:3 и до края не успяха да наваксат, приключвайки участие в надпреварата.

Донски заработи 36 точки за ранглистата на АТР при дуетите, в която заема 96-ата позиция, както и 2520 евро от наградния фонд.

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#Александър Донски

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