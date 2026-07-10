Александър Донски отпадна на двойки на турнир от сериите "Чалънджър"

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Яш (Румъния) с награден фонд 160 680 евро.

27-годишният българин и партньорът му Сидхант Бантия (Индия), които са поставени под №1, отстъпиха пред шведите Ерик Гревелиус и Адам Хейнонен с 5:7, 2:6 за 74 минути.

Двата дуета си размениха по два пробива в началото на първия сет, след което Донски и Бантия поведоха с 5:4, но загубиха следващите три гейма, а с това и частта. Във втория сет те изостанаха с 1:3 и до края не успяха да наваксат, приключвайки участие в надпреварата.

Донски заработи 36 точки за ранглистата на АТР при дуетите, в която заема 96-ата позиция, както и 2520 евро от наградния фонд.