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Александър Донски отпадна на старта на турнир от сериите "Чалънджър"

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Поражение за българския тенисист в Румъния.

александър донски класира четвъртфиналите двойки чалънджърldquo кигали
Снимка: БТА
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Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски отпадна на старта на сингъл на турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Яш (Румъния) с награден фонд 160 680 евро.

27-годишният българин, който премина успешно през квалификациите, отстъпи на Саша Вайенбург (Франция) с 6:7(4), 6:4, 3:6 в мач, продължил два часа и 13 минути.

Срещата стартира равностойно, а Донски имаше два сетбола в първата част при преднина от 5:4, но съперникът му успя да се спаси и впоследствие да изпрати частта в тайбрек. В него французинът осъществи три минипробива срещу само два за българина и поведе в общия резултат.

Във втория сет Донски поведе с 4:2 след два брейка и до края на частта не позволи на съперника му да отговори.

В решаващия сет един пробив на Вайенбург в четвъртия гейм беше достатъчен, а въпреки усилията на българина, който спечели оставащите си подавания, той не успя да се върне в срещата.

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#Александър Донски

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