Александър Донски отпадна на старта на турнира на клей от сериите "Чалънджър" в Братислава

Александър Донски отпадна на старта на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър" в Братислава (Словакия) с награден фонд 160 680 евро.

27-годишният българин отстъпи на Жоао да Силва (Бразилия) с 2:6, 4:6 за точно един час, прекаран на корта.

Донски допусна два пробива в първия сет, а във втората част съперникът му започна с ранен пробив, на който българинът не успя да отговори до края на двубоя.

По-късно днес Александър Донски ще запише участие и в турнира при дуетите, където с Андрю Паулсон (Чехия) са трети поставени и първите им опоненти ще бъдат Лукаш Покорни (Словакия) и Виталий Сачко (Украйна).