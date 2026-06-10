БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Чете се за: 03:20 мин.
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Донски отпадна на старта на турнира на клей от сериите "Чалънджър" в Братислава

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Националът на България за Купа "Дейвис" отстъпи на Жоао да Силва (Бразилия) с 2:6, 4:6

александър донски класира финала двойки тенис турнира сериите чалънджър брага
Снимка: БТА
Слушай новината

Александър Донски отпадна на старта на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър" в Братислава (Словакия) с награден фонд 160 680 евро.

27-годишният българин отстъпи на Жоао да Силва (Бразилия) с 2:6, 4:6 за точно един час, прекаран на корта.

Донски допусна два пробива в първия сет, а във втората част съперникът му започна с ранен пробив, на който българинът не успя да отговори до края на двубоя.

По-късно днес Александър Донски ще запише участие и в турнира при дуетите, където с Андрю Паулсон (Чехия) са трети поставени и първите им опоненти ще бъдат Лукаш Покорни (Словакия) и Виталий Сачко (Украйна).

#Александър Донски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
2
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
3
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна агенция „Разузнаване“
4
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна...
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украйна
5
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от...
Комисията за финансов надзор отне лиценза на "ДаллБогг: Живот и здраве" за застрахователна дейност
6
Комисията за финансов надзор отне лиценза на "ДаллБогг: Живот...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Български тенис

Успешен старта за Брияна Иванова на тенис турнира за жени в Мадрид
Успешен старта за Брияна Иванова на тенис турнира за жени в Мадрид
След обрат Анас Маздрашки продължава към втория кръг на тенис турнира в Куртя де Арджеш (Румъния) След обрат Анас Маздрашки продължава към втория кръг на тенис турнира в Куртя де Арджеш (Румъния)
Чете се за: 01:25 мин.
Динко Динев започна с победа на турнира в Кайзери Динко Динев започна с победа на турнира в Кайзери
Чете се за: 01:07 мин.
Георги Георгиев и Михаил Иванов с място на четвъртфиналите при двойките в Куршумлийска баня Георги Георгиев и Михаил Иванов с място на четвъртфиналите при двойките в Куршумлийска баня
Чете се за: 00:55 мин.
Дария Великова продължава към втория кръг в Куршумлийска баня Дария Великова продължава към втория кръг в Куршумлийска баня
Чете се за: 01:25 мин.
Росица Денчева продължава напред и на двойки в Загреб Росица Денчева продължава напред и на двойки в Загреб
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Терзанията, че няма да се реализират проектите за модернизация на армията без помощ за Украйна, са неоснователни, каза военният министър Терзанията, че няма да се реализират проектите за модернизация на армията без помощ за Украйна, са неоснователни, каза военният министър
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Задържаха 14 мигранти в камион на "Дунав мост 2", шофьорът бил с фалшива българска лична карта Задържаха 14 мигранти в камион на "Дунав мост 2", шофьорът бил с фалшива българска лична карта
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
На първо четене парламентът одобри новия дълг от 3,8 млрд. евро
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Зад плаж "Бутамята" в Синеморец не се предвижда...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Част от мраморна статуя на богиня беше открита при разкопките на...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ