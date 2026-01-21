Александър Донски отпадна в първия кръг в Оейраш

Българският тенисист Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 100“ в Оейраш (Португалия) с награден фонд 160 080 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) отстъпиха пред вторите поставени в схемата Клийв Харпър (Канада) и Дейвид Стивънсън (Великобритания) с 6:7(6), 4:6 за 85 минути игра.

Българинът и сърбинът пропиляха преднина от 5:2 в тайбрека на първия сет, който загубиха с 6:8, а във втората част загубиха своя седми сервис гейм и приключиха участие в надпреварата.