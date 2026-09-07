Александър Донски приключи историческия си дебют на US Open срещу шампионите от Австралия

Александър Донски приключи участието си на US Open във втория кръг на надпреварата на двойки. Българският национал за Купа "Дейвис“ и партньорът му Ян Хоински от Великобритания отстъпиха с 6:7(1), 3:6 пред поставените под №5 Крисчън Харисън и Нийл Скупски.

Американско-британският тандем, който по-рано през сезона спечели титлата на двойки на Australian Open, стигна до успеха след 73 минути игра. Донски и Хоински обаче имаха своите възможности и особено в първия сет бяха близо до това да поведат в резултата.

Българинът и британецът стигнаха до първия пробив в срещата и поведоха с 5:3, след което получиха възможността да сервират за спечелването на откриващата част. Харисън и Скупски обаче реагираха веднага, върнаха пробива и впоследствие изпратиха сета в тайбрек.

В него шампионите от Australian Open наложиха сериозно превъзходство и спечелиха със 7:1 точки, за да поведат в срещата.

Донски и Хоински получиха отличен шанс да променят развитието на втория сет при 2:2. Те стигнаха до три поредни точки за пробив, но не успяха да реализират нито една от тях. Пропуските бяха наказани още в следващия гейм, когато Харисън и Скупски пробиха подаването им.

Този момент се оказа решаващ за изхода на срещата. Петите поставени запазиха преднината си и с 6:3 във втората част сложиха край на участието на българина в Ню Йорк.

Въпреки поражението Донски приключва първото си участие в основната схема на турнир от Големия шлем с историческо постижение за българския тенис. В първия кръг той и Хоински победиха представителите на домакините Мартин Дам и Макензи Макдоналд със 7:6(5), 6:4.

С този успех 28-годишният Донски стана първият българин в историята с победа в мач на двойки на US Open.

Дебютът му на най-голямата сцена идва и в най-силния период от кариерата му при дуетите. Донски заема рекордното за себе си 90-о място в световната ранглиста на ATP на двойки, затвърждавайки прогреса си през сезона.