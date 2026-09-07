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Александър Донски приключи историческия си дебют на US Open срещу шампионите от Австралия

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Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
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Българинът и Ян Хоински отстъпиха на поставените под №5 Крисчън Харисън и Нийл Скупски, но Донски си тръгва от Ню Йорк като първия българин с победа на двойки в турнира

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Александър Донски приключи участието си на US Open във втория кръг на надпреварата на двойки. Българският национал за Купа "Дейвис“ и партньорът му Ян Хоински от Великобритания отстъпиха с 6:7(1), 3:6 пред поставените под №5 Крисчън Харисън и Нийл Скупски.

Американско-британският тандем, който по-рано през сезона спечели титлата на двойки на Australian Open, стигна до успеха след 73 минути игра. Донски и Хоински обаче имаха своите възможности и особено в първия сет бяха близо до това да поведат в резултата.

Българинът и британецът стигнаха до първия пробив в срещата и поведоха с 5:3, след което получиха възможността да сервират за спечелването на откриващата част. Харисън и Скупски обаче реагираха веднага, върнаха пробива и впоследствие изпратиха сета в тайбрек.

В него шампионите от Australian Open наложиха сериозно превъзходство и спечелиха със 7:1 точки, за да поведат в срещата.

Донски и Хоински получиха отличен шанс да променят развитието на втория сет при 2:2. Те стигнаха до три поредни точки за пробив, но не успяха да реализират нито една от тях. Пропуските бяха наказани още в следващия гейм, когато Харисън и Скупски пробиха подаването им.

Този момент се оказа решаващ за изхода на срещата. Петите поставени запазиха преднината си и с 6:3 във втората част сложиха край на участието на българина в Ню Йорк.

Въпреки поражението Донски приключва първото си участие в основната схема на турнир от Големия шлем с историческо постижение за българския тенис. В първия кръг той и Хоински победиха представителите на домакините Мартин Дам и Макензи Макдоналд със 7:6(5), 6:4.

С този успех 28-годишният Донски стана първият българин в историята с победа в мач на двойки на US Open.

Дебютът му на най-голямата сцена идва и в най-силния период от кариерата му при дуетите. Донски заема рекордното за себе си 90-о място в световната ранглиста на ATP на двойки, затвърждавайки прогреса си през сезона.

#Крисчън Харисън # Александър Донски #US Open 2026 #Нийл Скупски

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