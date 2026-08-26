Серина и Винъс Уилямс отново заедно на корта на US Open

Серина и Винъс Уилямс ще обединят сили за пореден път на голямата сцена. Легендарните американки получиха "уайлд кард“ за турнира на двойки при жените на Откритото първенство на САЩ, съобщиха организаторите на надпреварата.

За сестрите Уилямс това ще бъде десето съвместно участие на двойки на US Open. За последно двете играха рамо до рамо в Ню Йорк през 2022 година, а сега отново ще застанат от една и съща страна на мрежата.

Серина вече усети атмосферата на кортовете във „Флашинг Медоус“ през тази година. Тя участва и в надпреварата на смесени двойки, където си партнира с Карлос Алкарас. Звездният тандем достигна до четвъртфиналите, преди да отпадне във вторник срещу сряда.

Сестрите Уилямс имат забележителна история заедно в турнирите на двойки, включително и два триумфа на US Open. Серина и Винъс вдигнаха трофея в Ню Йорк през 1999 и 2009 година.

Сега, 17 години след последната си обща титла на американска земя, двете отново ще бъдат сред големите атракции на турнира и ще опитат да добавят още една запомняща се глава към историята си на US Open.