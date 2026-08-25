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Новак Джокович и Арина Сабаленка отпаднаха сензационно още на старта при смесените двойки

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Спорт
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Поставените под №1 спечелиха първия сет, но Хенри Патън и Катержина Синякова направиха обрат и ги елиминираха след категоричен шампионски тайбрек

Новак Джокович и Арина Сабаленка отпаднаха сензационно още на старта при смесените двойки
Снимка: AP Photo
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Звездният тандем Новак Джокович и Арина Сабаленка приключи изненадващо рано участието си в турнира на смесени двойки на Откритото първенство на САЩ. Поставените под №1 отстъпиха пред Хенри Патън и Катержина Синякова с 4:1, 2:4, 2:10 още в първия си двубой в Ню Йорк.

Джокович и Сабаленка започнаха срещата по възможно най-добрия начин. 24-кратният шампион в турнирите от Големия шлем и една от големите звезди на женския тенис демонстрираха класата си в откриващия сет и го спечелиха убедително с 4:1.

Патън и Синякова обаче реагираха във втората част. Британецът и чехкинята, която е лидер в световната ранглиста на двойки, успяха да обърнат развитието на срещата и след 4:2 изпратиха сблъсъка в решителен шампионски тайбрек.

Именно там настъпи пълният обрат. Патън и Синякова доминираха срещу звездните си съперници и спечелиха тайбрека с категоричното 10:2, с което си осигуриха място на четвъртфиналите.

Кулминацията дойде още при първия мачпойнт. Синякова сложи точка на двубоя по впечатляващ начин – с ас срещу Джокович.

"В този формат играеш един слаб гейм и изведнъж целият сет си е заминал. Знаехме, че имаме шанс да изравним и го направихме, а след това изиграхме фантастичен тайбрек. Кат заби ас на Новак на мачпойнт и това бе просто великолепно“, коментира Патън след успеха.

Така един от най-звездните тандеми в надпреварата напуска турнира още след първата си среща, докато Патън и Синякова продължават битката за трофея на смесени двойки в Ню Йорк.

Надпреварата отново се провежда в седмицата на квалификациите за турнирите на сингъл. В тях българският тенис има смесени резултати – Григор Димитров продължи напред след убедителна победа, докато Елизара Янева приключи участието си в първия квалификационен кръг.

#US Open 2026 #Арина Сабаленка #Новак Джокович

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