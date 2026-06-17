Александър Донски продължава към четвъртфиналите на двойки в Познан

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100“ в Познан (Полша) с награден фонд 160 680 евро.

Донски и чехът Андрю Паулсон, поставени под №2 в основната схема, започнаха успешно участието си, след като надделяха над получилите „уайлд кард“ Оскари Палданиус (Финландия) и Алан Важни (Полша) със 7:6(5), 7:5 след 85 минути игра.

Първият сет премина без пробиви, а в тайбрека българо-чешкият тандем демонстрира по-здрави нерви. Донски и Паулсон поведоха с 6:3 и реализираха третата си възможност за спечелване на частта.

Във втория сет двамата дочакаха своя шанс в ключовия 11-и гейм, когато осъществиха решаващ пробив, а след това затвориха мача при собствен сервис.

С успеха си Донски добави 20 точки към актива си в световната ранглиста на двойки, където в момента заема 98-ото място.

В битка за място на полуфиналите поставените под №2 ще се изправят срещу поляците Александър Блус и Ян Саджик, които участват в турнира с „уайлд кард“.

На сингъл българинът не успя да преодолее квалификациите на надпреварата.