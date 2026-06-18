Александър Донски продължава похода си в Познан и достигна полуфиналите на двойки

Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Познан (Полша), който е с награден фонд от 160 680 евро.

Българският национал за Купа „Дейвис“ и неговият партньор Андрю Паулсон от Чехия, поставени под №2 в схемата, постигнаха убедителна победа над участващите с „уайлд кард“ поляци Александър Блус и Ян Саджик с 6:2, 6:1 само за 50 минути игра.

Донски и Паулсон демонстрираха пълно превъзходство на корта, като и в двата сета поведоха с по 4:0 гейма. Те контролираха изцяло развитието на срещата и без особени затруднения си осигуриха място сред най-добрите четири двойки в турнира.

С достигането си до полуфиналите Донски си гарантира 36 точки за световната ранглиста на двойки, в която в момента заема 98-ата позиция.

В надпреварата на сингъл българинът не успя да премине квалификациите, но силното му представяне на двойки продължава и го доближава до ново престижно класиране в турнирите от сериите „Чалънджър“.