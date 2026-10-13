Александър Донски със загуба на двойки на старта на тенис турнира от сериите "Чалънджър" 125 в Олбия

Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира в италианския град Олбия от сериите "Чалънджър" 125.

Българинът и полският му партньор Филип Печонка отстъпиха пред американците Натаниел Ламънс и Джаксън Уитроу с 3:6, 5:7. Мачът продължи час и 15 минути.

В първия сет Ламънс и Уитроу поведоха с 3:0 гейма и не дадоха възможност на Донски и Печонка да обърнат резултата.

Българинът и полякът обаче имаха своите шансове във втория сет, в който пропуснаха общо пет възможности за пробив. Двубоят пък бе спрян при 4:5 гейма, а след подновяването му американците направиха пробив, който им донесе победата в два сета.

Във втория кръг Уитроу и Ламънс ще играят с победителите от мача между поставените под номер 2 в схемата Сандер Жил (Белгия) и Сем Веербек (Нидерландия) и чехите Ян Кумстат и Максим Мърва.







