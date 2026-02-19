Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 000 евро.

Националът на България за „Купа Дейвис" и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха Франсис Алкантара (Филипини) и Кортни Джон Лок (Зимбабве) с 6:2, 6:3. Срещата продължи 59 минути.

Донски и Бантия реализираха два пробива по пътя към успеха в първия сет, а във втората част поведоха с 4:2 и след още един пробив затвориха мача при 6:3. На четвъртфиналите е възможен изцяло български сблъсък, тъй като Донски и Бантия ще се изправят срещу победителите от двубоя между Димитър Кузманов и Денис Евсеев (Казахстан) и представителите на домакините Дивидж Шаран и Каран Сингх.