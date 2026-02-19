Димитър Кузманов приключи участието си и на сингъл, и на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 000 евро.

32-годишният българин отстъпи с 4:6, 3:6 на поставения под номер 8 в схемата Рио Ногучи (Япония). Двубоят продължи 1 час и 37 минути.

Пловдивчанинът изостана с 0:4 в началото на първия сет, успя да намали изоставането си до 2:4, но загуби следващите два гейма за 2:6. Във втората част той допусна два пробива и след 3:6 отпадна от надпреварата на сингъл.

Димитър Кузманов и Денис Евсеев (Казахстан) отпаднаха на четвъртфиналите на двойки. Дуетът загуби от представителите на домакините Дивидж Шаран и Каран Сингх с 6:7, 4:6. Те ще играят с българина Александър Донски и Сидхант Бантия (Индия), които победиха Франсис Алкантара (Филипини) и Кортни Джон Лок (Зимбабве) с 6:2, 6:3.