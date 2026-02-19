Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Ню Делхи, Кузманов отпадна

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На четвъртфиналите Донски и Сидхант Бантия ще се изправят срещу Дивидж Шаран и Каран Сингх, които елиминираха българина Димитър Кузманов и Денис Евсеев (Казахстан).

александър донски класира четвъртфиналите двойки тенис турнира сериите bdquoчалънджър делхи
Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 000 евро.

Националът на България за „Купа Дейвис" и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха Франсис Алкантара (Филипини) и Кортни Джон Лок (Зимбабве) с 6:2, 6:3. Срещата продължи 59 минути.

Донски и Бантия реализираха два пробива по пътя към успеха в първия сет, а във втората част поведоха с 4:2 и след още един пробив затвориха мача при 6:3. На четвъртфиналите

На четвъртфиналите те ще се изправят срещу представителите на домакините Дивидж Шаран и Каран Сингх, които елиминираха българина Димитър Кузманов и Денис Евсеев (Казахстан) със 7:6(5), 6:4.

#Александър Донски #Димитър Кузманов

