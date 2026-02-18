БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лиа Каратанчева с място на четвъртфинали на двойки в Мидланд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Българката и Хироко Кувата без проблеми срещу американки.

лиа каратанчева достигна четвъртфиналите двойки тенис турнира орландо сащ
Слушай новината

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис в зала в Мидланд (САЩ) от сериите УТА 125 с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката и Хироко Кувата (Япония) победиха представителките на домакините Хана Чан и Виктория Хю с 6:1, 6:3 за 56 минути на корта.

Следващите им съпернички ще бъдат третите поставени в основната схема Далейна Хюит и Куин Глийсън (САЩ).

На сингъл Каратанчева отстъпи на старта пред китайката Ю Сяоди с 2:6, 3:6 за 68 минути игра.

#Лиа Каратанчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
4
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
6
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Още от: Тенис

Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфинали на двойки в Виейна
Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфинали на двойки в Виейна
Карлос Алкарас и Яник Синер продължават към четвъртфиналите в Доха Карлос Алкарас и Яник Синер продължават към четвъртфиналите в Доха
Чете се за: 02:12 мин.
Ива Иванова и Йоана Константинова спечелиха осминафиналните си срещи на двойки на тенис турнир в Монастир Ива Иванова и Йоана Константинова спечелиха осминафиналните си срещи на двойки на тенис турнир в Монастир
Чете се за: 01:07 мин.
Ясни са полуфиналистите на Държавното лично първенство по тенис на закрито за мъже Ясни са полуфиналистите на Държавното лично първенство по тенис на закрито за мъже
Чете се за: 02:55 мин.
Виктория Томова е на четвъртфинал в Оейраш след обрат Виктория Томова е на четвъртфинал в Оейраш след обрат
Чете се за: 01:32 мин.
Рафаел Ходар продължава възхода си, чака го сблъсък с Тейлър Фриц Рафаел Ходар продължава възхода си, чака го сблъсък с Тейлър Фриц
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров? Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство Политически реакции за състава на служебното правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
До населени места без ток, блокирани пътища и придошли реки доведе...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Остава усложнена зимната обстановка в област Бургас
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Доброволци тръгват на обход край Созопол в търсене на изчезналия...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без пробив на тристранните преговори в Женева: Внезапен край на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ