Условието е Киев да възобнови доставките на руски петрол

Унгария може да спре тока за Украйна
Снимка: АП/БТА
Унгария обмисля да спре износа на електроенергия и газ за Украйна, освен ако Киев не възобнови доставките на руски петрол за страната през тръбопровода „Дружба“. Това заяви началникът на кабинета на премиера Виктор Орбан. Унгария и Словакия, които имат единствените останали рафинерии в Европейския съюз, използващи руски петрол през „Дружба“, се опитват да осигурят доставките, откакто потоците бяха спрени на 27 януари. До спирането се стигна, след като Украйна определи като руска атака с дрон повреда в инфраструктурата на тръбопровода.

Рафинериите планират да започнат да използват държавните петролни резерви. Словашкото правителство одобри в сряда заем от 250 000 тона.

Началникът на кабинета на Орбан - Гергели Гуляш заяви, че унгарското правителство също е освободило стратегически петролни резерви по искане на рафинерията "MOL".

Будапеща и Братислава обвиниха Киев в забавяне на потоците по политически причини и в сряда обявиха спиране на износа на дизел за Украйна.

