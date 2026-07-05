Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира от сериите "Чалънджър 100" в Яш (Румъния)

Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на тенис турнира на клей от сериите "Чалънджър 100" в Яш (Румъния) с награден фонд 160680 евро.

Българинът победи шведа Ерик Гревелиус с 6:2, 6:4 за 68 минути на корта.

Донски взе подаването на съперника си два пъти, за да спечели първия сет, а във втората част направи решителен пробив за 5:4 в деветия гейм и в следващия затвори двубоя с втория си мачбол.

За място в основната схема утре той ще играе срещу победителя от срещата между Иржи Чижек (Чехия) и Драгош Николае Казаку (Румъния).

Донски ще играе и в надпреварата на двойки. Националът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, ще започнат с двубой срещу Иниго Сервантес (Испания) и Денис Молчанов (Украйна).



