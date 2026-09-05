Александър Донски започна с победа историческия си дебют на US Open

Александър Донски направи успешен дебют в основната схема на турнир от Големия шлем. 28-годишният българин и британският му партньор Ян Чоински преодоляха първия кръг на двойки на US Open след победа със 7:6(5), 6:4 над американците Мартин Дам и Макензи Макдоналд.

Двубоят в Ню Йорк продължи час и 36 минути, като Донски и Чоински показаха характер и в двата сета.

Първата част премина равностойно и трябваше да бъде решена в тайбрек. Българо-британският тандем запази концентрация в решителните моменти и го спечели със 7:5, за да поведе в резултата.

Още по-впечатляваща беше реакцията на Донски и Чоински във втория сет. Те изостанаха с 1:4, но от този момент изцяло промениха развитието на срещата. Двамата спечелиха пет последователни гейма и стигнаха до 6:4, с което затвориха мача в два сета.

Донски и Чоински получиха място в основната схема след оттеглянето на Алехандро Табило и Диего Идалго и се възползваха по най-добрия начин от открилата се възможност.

Дебютът на най-голямата тенис сцена идва в един от най-силните периоди в кариерата на българина при двойките. Донски заема рекордното за него 90-о място в световната ранглиста на ATP в дисциплината.

28-годишният тенисист е и дългогодишен национал на България за Купа "Дейвис“, а с успеха в Ню Йорк вече има и първа победа в основната схема на турнир от Големия шлем.