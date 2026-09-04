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Александър Зверев оцеля в нова петсетова битка на US Open, Тейлър Фриц даде само два гейма на Белучи

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Спорт
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Водачът в схемата се нуждаеше от 4 часа и 37 минути срещу Кентен Алис, докато Карен Хачанов също продължи напред, а Гаел Монфис се сбогува с Ню Йорк

Александър Зверев оцеля в нова петсетова битка на US Open, Тейлър Фриц даде само два гейма на Белучи
Снимка: AP Photo
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Александър Зверев се класира за третия кръг на US Open след изключително тежка петсетова битка. Поставеният под номер 1 германец преодоля Кентен Алис с 6:4, 4:6, 7:6(3), 6:7(3), 6:3 след 4 часа и 37 минути на корта.

Зверев далеч не показа най-добрия си тенис и сам призна след срещата, че не е доволен от представянето си, но подчерта, че най-важна е победата.

Германецът направи решителен пробив за 5:4 в първия сет, но във втория Алис отговори и изравни резултата. Следващите две части се превърнаха в истинско изпитание за двамата и бяха решени след тайбрек. Зверев измъкна третия сет, а французинът отвърна в четвъртия и изпрати двубоя в решителна пета част.

Там по-добрата физическа подготовка на германеца се оказа решаваща. Алис започна да допуска все повече грешки, а Зверев увеличи агресията, стигна до два пробива и затвори мача.

В третия кръг водачът в схемата ще се изправи срещу Алехандро Табило. Чилиецът елиминира Александър Попирин с 3:6, 7:6(4), 7:6(3), 6:2.

Далеч по-лесна задача имаше Тейлър Фриц, който разгроми Матия Белучи с 6:0, 6:1, 6:1 за 98 минути. Американецът все още няма загубен сет на турнира и продължава похода си към първа титла от Големия шлем.

Фриц доминираше от началото до края, като спечели откриващия сет без загубен гейм. Белучи успя да вземе само два гейма до края на срещата, а финалистът в Ню Йорк от 2024 година си осигури сблъсък с поставения под номер 24 Франсиско Серундоло.

Американецът е сред тенисистите, които се надяват да сложат край на дългото чакане на домакините за шампион на сингъл при мъжете на турнир от Големия шлем. Последният американец с подобен успех остава Анди Родик, триумфирал именно във „Флъшинг Медоус“ преди 23 години.

"Бях уверен в начина, по който играя. През целия мач нямаше много нерви. Бях агресивен и се чувствах страхотно“, коментира Фриц.

Карен Хачанов също намери място сред най-добрите 32 след обрат срещу Феликс Оже-Алиасим – 6:7(5), 6:3, 6:2, 6:2. Руснакът проби подаването на своя съперник седем пъти и спаси седем от деветте точки за пробив, пред които беше изправен.

За полуфиналиста от US Open през 2022 година това беше едва втора победа срещу представител на топ 10 в турнирите от Големия шлем. Следващият му съперник ще бъде Бенжамен Бонзи, който се справи с Игнасио Бусе с 6:2, 7:6(4), 6:0.

В Ню Йорк настъпи и емоционален момент за Гаел Монфис. 40-годишният французин изигра последния си мач на US Open, след като отстъпи на 20-годишния Лърнър Тиен с 3:6, 4:6, 3:6. Монфис вече обяви, че ще прекрати професионалната си кариера в края на годината.

Французинът, който дебютира на US Open през 2005 година, се сбогува с публиката във „Флъшинг Медоус“ след кариера, в която достигна до номер 6 в света и два полуфинала в турнирите от Големия шлем.

Сред отпадналите е и Алекс де Минор. Австралиецът загуби от Ботик ван де Зандсхулп с 4:6, 5:7, 2:6.

Напред продължават още Александър Бублик и Томи Пол. Представителят на Казахстан се наложи убедително над Адриан Манарино с 6:3, 6:1, 6:1, докато Пол преодоля Дино Прижмич с 6:2, 6:3, 5:7, 6:4 след малко повече от три часа игра.

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#Кентен Алис #Тейлър Фриц #Александър Зверев

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